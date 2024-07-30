Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 4 helikopter, 1 İHA, 13 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 20'si gönüllü 130 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.
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