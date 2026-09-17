Kahramanmaraş'ta şiir okuma Türkiye finalinde 6 genç dereceye girdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şiir okuma Türkiye finalinde 6 genç dereceye girdi

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Kahramanmaraş\'ta şiir okuma Türkiye finalinde 6 genç dereceye girdi
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Gençlik ve Spor Bakanlığının 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamındaki şiir okuma Türkiye finali, Kahramanmaraş'ta yapıldı. 14 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği finalde iki kategoride toplam 6 genç dereceye girerek ödül aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca bu yıl 11'incisi düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın şiir okuma branşındaki Türkiye finali, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen finale, 13-17 ve 18-25 yaş kategorilerinde 14 yarışmacı katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen il ve bölge finallerinde dereceye giren gençler, Türkiye finalinde yarışmak üzere Kahramanmaraş'ta bir araya geldi.

Yarışmada 13-17 yaş kategorisinde Bahattin Karakoç'un "Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman" şiirini okuyan Yağız Gürsu birinci, Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirini seslendiren Tamer Sarıöz ikinci, Selim Belviranlı'nın "Ey Vatan" şiirini okuyan Aleyna Kurtbaş üçüncü oldu.

18-25 yaş kategorisinde ise Arif Nihat Asya'nın "Naat" şiirini okuyan Esmanur Çancılar birinci, Ali Ayçil'in "Sulara Serinlik Veren" şiirini seslendiren Mehmet Can Derin ikinci, kendi yazdığı "Vatan" şiirini okuyan Shabnam Feyzili üçüncülük elde etti.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu tarafından verildi.

Efendioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu yıl 11'incisini düzenledikleri Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın şiir okuma branşındaki Türkiye finali Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her Türkiye finalini ve branşı farklı bölgelerde düzenlediklerini belirten Efendioğlu, şiir okuma yarışmasının "Yedi Güzel Adam"ın memleketi ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş'ta yapılmasının kendileri açısından gurur verici olduğunu ifade etti.

Programa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Oray Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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