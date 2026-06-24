Kahramanmaraş'ta Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altında

Kahramanmaraş\'ta Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altında
24.06.2026 16:50
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Onikişubat ilçesindeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal Döngele Mahallesi Bozduman mevkisinde ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, helikopter, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve 19 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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