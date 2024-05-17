Kahramanmaraş'ta tünelde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde, A.S. idaresindeki 80 AA C268 plakalı otomobil, H.D. yönetimindeki 46 D 6294 plakalı otomobil ve A.H'nin kullandığı 27 MD 8924 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüleri ile 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta tünelde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?