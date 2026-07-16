Kahramanmaraş'ta Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yangın Tatbikatı

16.07.2026 20:34
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Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı, sağlık personeli acil durumu simüle etti.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği hastanenin acil servisinde çıkan yangına ilk müdahale sağlık personeli tarafından yangın tüpüyle gerçekleştirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bina içerisinde bulunan sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarını tahliye ederek yangını kontrol altına aldı.

Senaryo kapsamında yaralanan ve dumandan etkilenen 4 personele sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Tatbikatta ayrıca, ikinci katta dumandan etkilendiği belirtilen bir kişi, merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Tatbikatı yerinde takip eden hastane başhekimi Uzm. Dr. Cebrail Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatların olası afet ve acil durumlara hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirten Öztürk, "Hem hastalarımızın hem de personelimizin yangın durumundaki güvenliğini sağlamak, onları hızlı ve sağlıklı bir şekilde tahliye etmek adına bu tür tatbikatları faydalı buluyoruz." dedi.

Tatbikat, ekiplerin koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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