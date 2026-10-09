Kahramanmaraş'ta yıkılan yurtların yerine yapılanlarla kapasite 10 bin 538'e çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yıkılan yurtların yerine yapılanlarla kapasite 10 bin 538'e çıktı

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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan veya ağır hasar gören yurtların yerine inşa edilen yeni yurtlarla yurt kapasitesi 10 bin 538'e ulaştı. Deprem öncesi 9 bin 610 olan kapasite aşıldı; kent merkezinde başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören yurtların yerine inşa edilen yeni tesislerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların kapasitesi deprem öncesindeki seviyeyi aşarak 10 bin 538'e ulaştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde öğrenci yurtlarının büyük bölümünün yıkılması veya ağır hasar görmesinin ardından barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Onikişubat ilçesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) merkez kampüsünde iki, Elbistan ilçesinde ise bir yurt inşa edildi.

Depremlerin ardından hizmete açılan 576 öğrenci kapasiteli Elbistan Yurdu'nun yanı sıra KSÜ kampüsünde yapımı tamamlanan iki yeni yurt da öğrencileri ağırlamaya başladı. Üç yurtta toplam 4 bin 132 öğrenci barınabilecek.

Kent merkezinde tüm öğrenciler yurtlara yerleştirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen iller arasında yer aldığını söyledi.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören yurtların yerine yenilerinin yapıldığını belirten Özdemir, yeni tesislerin modern donatıları ve güvenli yapılarıyla öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Özdemir, kentteki yurt kapasitesinin deprem öncesini aştığını belirterek, "Kentimizde deprem öncesindeki yurt kapasitemizi yeniden oluşturmanın yanı sıra kapasitemizi de artırıyoruz. 6 Şubat 2023 öncesi 9 bin 610 olan yurt kapasitemiz, depremlerden sonra yapılan yeni yurtlarla birlikte 10 bin 538'e yükseldi. Kent merkezinde yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamını yerleştirdik." diye konuştu.

Özdemir, Dulkadiroğlu'nda 1000, Pazarcık'ta 300, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde ise 250'şer öğrenci kapasiteli yurtların inşasına en kısa sürede başlanmasının planlandığına işaret ederek, öğrencilerin güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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