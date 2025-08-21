Kahramanmaraş’taki Deprem Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş’taki Deprem Davası

Kahramanmaraş’taki Deprem Davası
21.08.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde 130 kişinin ölümüne neden olan 19 kamu görevlisine 22 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 19 kamu görevlisi hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karamanlı Mahallesi'ndeki Çuhadar Sitesi'nin 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması sonucu 130 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Sitenin yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sitenin statik proje müellifi Sıtkı Okumuş (57) 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılırken, siteyi yapan konut yapı kooperatifinin yönetim kurulu başkanı firari Enes Köksalmış'ın (58) dosyası ise ayrıldı.

Sitenin yıkılmasıyla ilgili kamu görevlileriyle ilgili yürütülen soruşturmada tamamlanarak dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan Ahmet T., Alaittin D., Cengiz Ş., Çetin H., Emre A., Esra Yaşmun Y., Fahri Y., Fatih D., Hacı Mehmet G., Hülya Ç., Mehmet D., Mehmet G., Mehmet Enver E., Melike Ö., Mustafa U., Osman Yaşar D., Sultan D., Zeynel Abidin Ş. ve Veli Ç. hakkında Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

19 kişinin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılıp meslekten menedilmelerinin istendiği iddianamede şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüphe olduğu belirtildi. İddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıklar 7 Kasım'da ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Hakim, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş’taki Deprem Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:03:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’taki Deprem Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.