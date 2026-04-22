Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Manisa'da anıldı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara için memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anma programı düzenlendi.

Kara'nın eğitim gördüğü Urganlı Mahallesi'ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Ayla Kara'nın kuzeni Ömer Akay ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Kapankaya, değerli bir öğretmeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Kara'nın ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kapankaya, Kara'nın öğrencilerini kahramanca savunduğunu anlatarak, "Bu okuldan mezun olmuş, Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler yetiştirmiş ve öğrencilerini korumak için canını feda etmiştir. Tabii ki şehit öğretmenimizin adına kütüphaneler açacağız, cadde ve sokaklara ismini vereceğiz. Ancak en önemlisi, öğrencilerimizin ona layık şekilde kendilerini yetiştirmesidir. Onun bıraktığı bayrağı hep birlikte devralacak, ülkemize iyiliği, insanlığı ve güzelliği yayacağız. Mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye için mücadele edeceğiz. Onu unutmayacağız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer de Kara'nın adını yaşatmak ve nesiller boyunca anılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ömer Çoban dua etti.

Etkinlikte, katılımcılara lokma ikram edildi.