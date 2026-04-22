Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Manisa'da anıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara için memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anma programı düzenlendi.

Kara'nın eğitim gördüğü Urganlı Mahallesi'ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Ayla Kara'nın kuzeni Ömer Akay ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Kapankaya, değerli bir öğretmeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Kara'nın ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kapankaya, Kara'nın öğrencilerini kahramanca savunduğunu anlatarak, "Bu okuldan mezun olmuş, Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler yetiştirmiş ve öğrencilerini korumak için canını feda etmiştir. Tabii ki şehit öğretmenimizin adına kütüphaneler açacağız, cadde ve sokaklara ismini vereceğiz. Ancak en önemlisi, öğrencilerimizin ona layık şekilde kendilerini yetiştirmesidir. Onun bıraktığı bayrağı hep birlikte devralacak, ülkemize iyiliği, insanlığı ve güzelliği yayacağız. Mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye için mücadele edeceğiz. Onu unutmayacağız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer de Kara'nın adını yaşatmak ve nesiller boyunca anılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ömer Çoban dua etti.

Etkinlikte, katılımcılara lokma ikram edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Turgutlu, Güvenlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:28:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.