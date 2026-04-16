Kahramanmaraş'taki Saldırının Planlandığı Ortaya Çıktı

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik düzenlenen ve bir öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının failinin bilgisayarında yapılan incelemelerde, "saldırının önceden planlandığına dair emarelere ulaşıldığı ve bilgisayarında 'büyük bir eylem gerçekleştireceğine' dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge bulunduğunu" açıkladı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Olayın ardından resen soruşturma başlatıldığını belirten Başsavcılık, süreci yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Başsavcılık, failin olay yerinde ölü olarak ele geçirildiğini belirterek, "Failin gerçekleştirdiği eylem neticesinde bir öğretmen ve sekiz öğrenci olmak üzere toplam 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, altısı hayati tehlikesi devam etmek üzere toplam on üç öğrencinin ise yaralandığı, failin ise olay yerinde ölü olarak ele geçirildiği anlaşılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve otopsi işlemleri tamamlanarak definleri yapılmak üzere ailelerine teslimleri sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fail tarafından kullanılan 5 adet tabancanın kriminal incelemesinin ardından, silahların failin babası olan Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu tespit edildiğini aktaran Başsavcılık, şüpheli Uğur Mersinli'nin gözaltına alınarak ifadesine müteakiben tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

"Terör bağlantısı bulunmadığı ön kanaatine varılmıştır"

Failin evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğunu belirten Başsavcılık, bilgisayar üzerinde yapılan incelemelerde saldırının önceden planlandığına dair emarelere ulaşıldığını bildirdi. Açıklamada, "Dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

Mevcut deliller ışığında saldırının bir terör bağlantısının bulunmadığını ifade eden Başsavcılık, eylemin "bireysel" olduğu ön kanaatine varıldığını kaydetti. Başsavcılık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut deliller itibarıyla eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır. Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarakta gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Soruşturma çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri ile ve derinleştirilerek sürmektedir. Bu aşamada yürütülen soruşturmaya yönelik resmi ve yetkili makamlarca"

gerçekleştirilen açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Olayla ilgili soruşturma tüm boyutları ve titizlikle yürütülmektedir."