Kahramanmaraş Türkoğlu'nda polis memuru Orçan'ın öldüğü kavgada M.A.O. gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta polis memuru Seydullah Orçan memleketi Türkoğlu ilçesinde silahlı kavgada hayatını kaybetti.

Beyoğlu Mahallesi'nde izinde olan polis memuru Seydullah Orçan ile M.A.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orçan, tabanca ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orçan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından M.A.O'yu gözaltına aldı.

Orçan'ın Gaziantep'in Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.