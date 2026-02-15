Kahta\'da Pikap Devrildi, 5 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 06 EDY 280 plakalı pikap, Kahta-Gerger kara yolu 30'uncu kilometrede şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
