Kahta Millet Bahçesi İncelemesi - Son Dakika
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Kahta Millet Bahçesi İncelemesi

Kahta Millet Bahçesi İncelemesi
02.07.2026 13:45
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İshak Şan, Kahta Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak eksikliklerin giderileceğini belirtti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Kahta ilçesinde hizmete açılan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Şan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ile birlikte Kahta Millet Bahçesi'ni gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Şan, Millet Bahçesi'nin Kahta'ya önemli bir sosyal yaşam alanı kazandırdığını belirterek, vatandaşların tesise yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tesiste bazı eksikliklerin tespit edildiğini ifade eden Şan, görevlendirilen teknik ekibin alanda detaylı incelemelerde bulunacağını ve belirlenen ihtiyaçların kısa sürede giderileceğini kaydetti.

Şan, eksikliklerin tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi'nin resmi açılışının geniş katılımlı bir programla gerçekleştirileceğini, program kapsamında konser düzenlenmesinin de planlandığını belirtti.

Atatürk Barajı kıyısında yer alan Kahta Millet Bahçesi, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve sosyal donatılarıyla ilçe halkına hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İshak Şan, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahta Millet Bahçesi İncelemesi - Son Dakika

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