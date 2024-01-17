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Kahvehane işletmecisinin fotoğraf sevdası

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir kahvehanenin işletmecisi, müşterilerinin fotoğraflarını biriktirerek duvarlarda sergiliyor.

Kahvehane işletmecisinin fotoğraf sevdası
17.01.2024 - 22:40,  Güncelleme: 23:07
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Kahvehane işletmecisinin fotoğraf sevdası

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 yıldır iş yerine gelen müşterilerinin fotoğraflarını biriktiren kahvehane işletmecisi Sinan Akyüz, sayıları bin 500'ü bulan fotoğrafları iş yerinin duvarlarında sergiliyor.

Tatvan'da yaşayan Sinan Akyüz adlı vatandaş, işlettiği kahvehanede arkadaşları ve müşterilerinden oluşan bin 500'ü aşkın fotoğrafı biriktirip duvara asarak sergiliyor. 4 yıl önce devraldığı kahvehanede özlü sözleri duvara asarak başlayan Akyüz, arkadaşları ve müşterilerinden oluşan fotoğrafları da dükkanının duvarında sergiledi. Arkadaşları ve müşterileri kahvehaneye geldiklerinde fotoğraflarını duvarda gördüklerinde dükkan sahibi Sinan Akyüz'e teşekkürlerini eksik etmiyor. Fotoğraflarını sergiledikleri ve daha sonra vefat eden kişilere karanfil bırakmayı da unutmayan Akyüz, vefat eden kişilere karşı saygısını ve sadakatini bu şekilde gösteriyor. İçeriye girenleri hayrete çeviren ve adeta fotoğraf sergisini andıran kahvehanenin müdavimleri ise fotoğrafları gördükçe maziye gittiklerini söylüyor.

Duvarlarda yer kalmadığı için asamadığı fotoğraflardan dolayı arkadaşlarının gönül koyduğunu söyleyen kahvehane işletmecisi Sinan Akyüz, "4 yıldır kahvehane işletiyorum. Bu fotoğraflarda bulunanların hepsi çocukluk arkadaşım, komşum ve müşterilerimdir. Burada manevi değeri çok yüksek olan yaklaşık bin 500 fotoğraf var. Fotoğraflarını asamadığım arkadaşlarım fotoğraflarını asmamı istiyorlar ama yer kalmadığı için asamıyoruz, bundan dolayı da bazen darılabiliyorlar. Fotoğraf hobim olduğu için çıkardım. İş yerime geldiğimde fotoğraflara hiç sıkılmadan uzun saatler baktığımı hatırlıyorum. Her fotoğrafın farklı mazisi var. Başta buraya özlü sözleri asmakla başladım. Kendi fotoğraflarımı asmayla başladım ve dostlarımız, komşumuz, müşterilerimiz de fotoğraflarını getirdi. Şimdi dostlarım fotoğraflar getiriyor 'yapıştır' diyorlar ama gördüğünüz gibi yer kalmadı. Vefat edenlerin fotoğrafları da var onların fotoğraflarına da anmak babında karanfil ekliyorum. Fotoğrafların maliyetini kendim karşıladım. Arkadaşlarımın fotoğraflarını astığımda büyük kısmının haberi bile yoktu. Gördüklerinde şaşırıyorlardı" dedi.

Fotoğrafını duvarda ilk gördüğünde şaşırdığını söyleyen Hüseyin Sönmez ise "Ben bu dükkanı ilk ziyaret ettiğimde güzel özlü sözler vardı. Bizlerden fotoğraflarımızı istedi. Fotoğrafları verdikten sonra gelip baktığımızda hakikatten de çok mutlu olduk" dedi.

Kaynak: İHA
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Sinan Akyüz, Bitlis, Tatvan, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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