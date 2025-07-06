Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kahvehanede otururken merminin isabet ettiği kişi, tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Göllüce Mahallesi Trenli Sokak'taki kahvehanede, 23 Haziran'da meydana gelen silahlı kavgada merminin isabet ettiği Yusuf Çetin (62), tedavi gördüğü Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahalere rağmen kurtarılamadı.
Çetin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kahvehanede Yaralanan Yusuf Çetin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?