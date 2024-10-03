Kahverengi Kokarca İçin Ödül - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca İçin Ödül

Yağlıdere Belediyesi, 1 kg kahverengi kokarca için 350 lira ödül verecek.

03.10.2024 11:46
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Yağlıdere Belediyesi tarafından bir kilogram kahverengi kokarca zararlısı getirene 350 lira ödeneceği bildirildi.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere, kahverengi kokarcanın gelecek sezon fındık ürünü için tehlike arz ettiğini vurguladı.

Zararlıyla mücadelede belediyenin imkanları dahilinde ilaç ve personel desteği verileceğini belirten İbaş, "Mücadele kapsamında bir kilogram kokarca karşılığında vatandaşlarımıza 350 lira ödeme yapılacak. Fındığımızın rekoltesindeki düşüş, Allah göstermesin esnafımız ve vatandaşlarımızı çok kötü etkileyecektir. Allah çiftçilerimizin ve hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Yaşar İbaş, Belediye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

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