Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında 19 Mayıs ilçesine bağlı Çetillipınar Mahallesi'nde biyosidal uygulamalar başlatıldı.

Tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle muhtarı Bilal Keskin'in organizasyonu ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı. Çalışmalara mahalledeki üreticiler de aktif şekilde katılarak destek verdi.

Yetkililer, bölgede tarımsal üretimi tehdit eden kokarca zararlısına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.