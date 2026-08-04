Kahverengi Kokarca ile Mücadelede 1.65 Milyon Samuray Arısı Salındı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 1 milyon 650 bin samuray arısının doğaya saldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarcayla mücadeleye ilişkin sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Kahverengi kokarcaya karşı en güçlü biyolojik kalkanımız devrede. Doğayı kendi dengesiyle korumak ve üreticimizin emeğine sahip çıkmak için 2026 yılında çalışmalarımızı hızlandırdık. 1 milyon 650 bin samuray arısını doğaya saldık. 46 ilde 642 bahçede düzenli feromon tuzak kontrolleri yaptık. Kardeş ülke Azerbaycan'a 20 bin samuray arısı göndererek tenik destek sağladık."