Kailu'da Kırmızı Biber Hasadı Zamanı

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TONGLİAO, 20 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Kailu ilçesine bağlı Dongfeng kasabasındaki bir bahçede havalandırılan kırmızı biberler görülüyor, 19 Ekim 2024.

30 yılı aşkın süredir kırmızı biber yetiştiriciliği yapılan Kailu ilçesi, biber hasadı ve satışının en yoğun dönemine girdi. İlçede şu anda yaklaşık 40.000 hektar kırmızı biber ekim alanı bulunuyor. (Fotoğraf: Lian Zhen/Xinhua)