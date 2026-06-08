Kaja Kallas'tan Orta Doğu'da Diyalog Çağrısı - Son Dakika
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Kaja Kallas'tan Orta Doğu'da Diyalog Çağrısı

08.06.2026 11:11
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Kaja Kallas, Orta Doğu'daki gerilimin düşmesi için müzakere çağrısında bulundu ve ateşkes vurgusu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığını, bölgenin tırmanmaya değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varmasına ihtiyacının olduğunu söyledi.

Kallas, dönem başkanı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen gayriresmi AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

AB'nin Kızıldeniz'deki ASPIDES Operasyonu'na dikkati çeken Kallas, bölgede bu operasyon kapsamında daha fazla ne yapabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Kallas, "Ayrıca bugün seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin yaptırımların İran'a ilk kez uygulanacağı gün olacak." dedi.

Hürmüz Boğazı bağlamında İran ile ABD'nin anlaşmaya varması gerektiğinin altını çizen Kallas, taraflara diyalog çağrısında bulunduklarını söyledi.

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığına dikkati çeken Kallas, "Bölgenin ihtiyacı olan şeyin tırmanma değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varması olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, AB'nin ateşkes sağlandıktan sonra gemilere refakat edilmesi konusunda da katkı sağlayabileceğini, bugün bu konuyu görüşeceklerini belirtti.

İlk olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kallas, "Her iki tarafla da temas halindeyiz ve onlara bu mesajı vermeye çalışıyoruz, ateşkes son derece önemli." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaja Kallas'tan Orta Doğu'da Diyalog Çağrısı - Son Dakika

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