Kalfat Göleti Yapımına Yeniden Başlandı

17.08.2025 09:33
Çankırı'nın Kalfat beldesindeki gölet projesinin yapımına başlandı, sulama ve içme suyu sağlanacak.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde uzun süre tamamlanamayan göletin yapımına başlandı.

Çağşak bölgesinde temeli atılan ancak tamamlanamayan Kalfat Göleti için Belediye Başkanı Salim Doğan'ın girişimleriyle harekete geçildi.

İş makinelerinin çalışmaya başladığı gölet projesinde hem sulama hem de içme suyu ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

Doğan, 2012 yılında göletin inşaatına başlandığını ancak bitirilemediğini belirterek, "Kalfat Göleti'nin yapımına mücadelelerimiz sonucunda çok şükür tekrar başlanmış olup Allah'ın izniyle bir aksilik olmazsa bu sezon bitirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Projede emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür eden Doğan, projenin Kalfat için çok önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

09:03
08:09
