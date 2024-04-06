Orta ilçesine bağlı köy iken yeniden belde statüsü kazanan Kalfat'ta 15 yılın ardından belediye başkanı seçilen Salim Doğan, görevine başladı.
Son olarak 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan yöre halkı, 15 yıllık aradan sonra yeniden Kalfat Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti.
Seçimlerde AK Parti adayı Salim Doğan, belediye başkanı seçildi. Mazbatasını almasının ardından Doğan, yaklaşık 8 aydır belediye başkan vekili olarak görev yapan Orta Kaymakamı Erkan Minuz'dan görevi devraldı.
Doğan, burada yaptığı açıklamada, bugünleri gördükleri için Allah'a şükrettiklerini söyledi.
Kaymakam Minuz'a görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Doğan, Minuz'a plaket takdim etti.
Orta ilçesinde de MHP'den Belediye Başkanı seçilen Ömer Bezci, görevine başladı.
Belediye önünde düzenlenen törende dua edildi, eski Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Bezci'ye çiçek takdim etti.
Bezci, hizmetlerinden dolayı Onay'a teşekkür ederek, "Orta ilçesi kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi, belediye başkanlığını kazandı. Bu da bize nasip oldu. Emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Onay da Bezci'ye başarılar diledi.
Son Dakika › Güncel › Kalfat ve Orta'da Yeni Belediye Başkanları Göreve Başladı - Son Dakika
Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK), Vezirköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği iftar programına Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, davetliler ve kulüp üyelerini ağırladı. Kulüp başkanı Bilal Altunay, katılımcılara teşekkür ederek, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
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