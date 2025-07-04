Kaliforniya'da Büyük Orman Yangını

LOS ANGELES, 4 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin iç kesimlerinde perşembe sabahı erken saatlerde hızla yayılan orman yangını nedeniyle tahliye emirleri verildi, otoyollar da kısmen kapatıldı.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'nın açıkladığı son verilere göre çarşamba öğleden sonra San Luis Obispo County'de başlayan "Madre Yangını", perşembe akşamı itibarıyla 212,8 kilometrekare alana yayıldı. Yangının sadece yüzde 5'i kontrol altına alınabildi.

Açıklamada, "Yangın, gece boyunca etkili olmaya devam etti. En hızlı yayılma, açıkta kalan sırt tepelerinde ve aynı hizadaki drenaj alanlarında gözlemlendi" denildi.

Bu yıl Kaliforniya'da yaşanan en büyük orman yangını olduğunu kaydedilen yangın nedeniyle ilçedeki 166 numaralı otoyol yakınlarında tahliye emirleri yayımlandı ve otoyolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Kazanın nedeni konusundaki soruşturma devam ediyor.