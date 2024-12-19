Kaliforniya'da Kuş Gribi Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
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Kaliforniya'da Kuş Gribi Acil Durum İlan Edildi

Vali Newsom, 34 kuş gribi vakası nedeniyle eyalette acil durum ilan etti. İzleme ve kontrol artırılacak.

19.12.2024 13:27
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LOS ANGELES, 19 Aralık (Xinhua) -- Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette 34 kişide kuş gribi (H5N1) görülmesi nedeniyle acil durum ilan etti.

Valilikten çarşamba günü yapılan açıklamaya göre karar, Güney Kaliforniya'daki çiftliklerdeki süt inekleri arasında vakaların tespit edilmesi üzerine alındı. Açıklamada süt inekleri arasında tespit edilen bu vakalar, "izleme çalışmalarının artırılması ve virüsün yayılmasını kontrol altına alıp azaltmak üzere eyalet çapında koordineli bir yaklaşım geliştirilmesi gereğine işaret ediyor" denildi.

Bugüne kadar Kaliforniya'da kuş gribinin insandan insana yayıldığının tespit edilmediği ve hastalığın neredeyse tüm enfekte bireylere enfekte sığırlardan geçtiği kaydedilerek eyaletin salgına müdahale için ülkedeki en büyük test ve izleme sistemini kurduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol Merkezleri'nin verilerine göre Mart 2024'te Teksas ve Kansas'ta tespit edilen H5N1 virüsü çarşamba günü itibarıyla 16 eyalette süt inekleri arasında yayılmış durumda.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kaliforniya'da Kuş Gribi Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika

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