Kalın'dan Hamas'la Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika
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Kalın'dan Hamas'la Ateşkes Görüşmesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas liderleriyle ateşkes ve rehine takası üzerine görüştü.

13.09.2024 22:12
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da HAMAS Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail- Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve esir takası konularının ele alındığı belirtildi.

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımların değerlendirildiği görüşmede, Hamas'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi. Yapılan görüşmede, İsrail'in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ettiği; MİT'in bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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