Kalkan-33 Operasyonlarında 115 Göçmen Kaçakçılığı Organizâtörü Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-33' operasyonlarında gözaltına alınan 115 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 49'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen 'Kalkan-33' operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında, ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi" dedi.