Kallas, Kremlin'in hibrit saldırılarındaki artışla kıtada hayatı riske attığını söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, son dönemde Avrupa'ya yönelik Rusya kaynaklı hibrit saldırılarda artış olduğuna dikkati çekerek, " Kremlin, kıta genelinde insanların hayatını riske atıyor." dedi.

Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Moldova Başbakanı Vasile Tofan'la birlikte Brüksel'de düzenlenen AB-Moldova Ortaklık Konseyi'nin 10. toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın son haftalarda Rusya kaynaklı hibrit saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahası ihlallerinde artışla karşı karşıya kaldığını dile getiren Kallas, Rus füzeleri ve insansız hava araçlarının hafta sonu bir kez daha Moldova hava sahasını ihlal ettiğini anımsattı.

"Kremlin kıta genelinde insanların hayatını riske atıyor"

Kallas, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kremlin, kıta genelinde insanların hayatını riske atıyor." diye konuştu.

Moskova'nın bu eylemlerinin ardındaki amacı "korku yaratma ve karar alma mekanizmalarını felce uğratma" olarak tanımlayan Kallas, AB'nin buna dayanıklılık ve Ukrayna'ya destekle cevap verdiğini aktardı.

Kallas, yükselen enerji fiyatlarına da değinerek, sorunun sadece AB üyelerini ilgilendirmediğini, konuya ilişkin görüşmeleri ortaklarla da sürdürdüklerini söyledi.

AB Büyüme Planı kapsamında Moldova'nın altyapısını desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Kallas, "Bugün de 157 milyon avro değerindeki yeni bir dilim aktarıyoruz. Moldova, AB tek pazarına doğru istikrarlı şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"Bize güvenebilirsiniz"

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ise Moldova'nın AB'ye güvenebileceğini, üyelik sürecinin mevcut başbakanın görev süresinde gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Büyüme Planı'nın somut ve elle tutulur bir değişim yaratmasını sağlamak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydeden Kos, "Moldova bu doğrultuda ilerlemeye devam ederse, yalnızca bu yıl Büyüme Planı kapsamında 500 milyon avronun üzerinde bir kaynak alabilir." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz 2030'da üyelik"

Moldova Başbakanı Vasile Tofan da müzakere sürecindeki kalan fasıl kümelerini de yıl sonuna kadar açmak ve ara kriterleri zamanında karşılamak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Amacımız, müzakerelerin 2028'in başına kadar tamamlanması için gerekli teknik çalışmaları bitirmek ve Moldova'yı 2030 yılına kadar üyeliğe hazırlamaktır." dedi.

Bunun iddialı bir takvim olduğuna işaret eden Tofan, şöyle devam etti:

"Standartların düşürülmesini veya kestirme yolların kullanılmasını istemiyoruz. Reformlardaki ilerlemenin müzakerelerdeki ilerlemeyi takip ettiği, öngörülebilir ve liyakate dayalı bir sürece inanıyoruz."

Tofan, Moldova'nın bir gün AB'ye katılma ihtimalinin birçok kişi tarafından düşük görüldüğünü kaydederek, "Ancak bugün burada, büyük Avrupa ailesine katılabilmemiz için gerçek takvimlerden söz ediyoruz. Bu, bütün bir neslin tarihi misyonudur." diye konuştu.