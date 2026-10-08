Kallas, Lübnan ordusuna yeni AB destekli misyonunun 12 Ekim'de kurulmasını bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lübnan ordusuna eğitim ve danışmanlık sağlayacak yeni AB destekli misyonun planlamasının tamamlandığını belirterek, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının misyonu 12 Ekim'de resmen kurmasını beklediğini söyledi.

Kallas, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile düzenlediği ortak basın toplantısında, AB'nin Lübnan'a mali ve güvenlik desteği, ülkedeki reform süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB ile Lübnan'ın Akdeniz'deki tarihi bağlarla birbirine bağlı doğal ortaklar olduğunu belirten Kallas, istikrarlı, müreffeh ve egemen bir Lübnan'ın AB'nin açık çıkarına olduğunu vurguladı.

Kallas, Birliğin bu yaklaşımını kapsamlı siyasi, ekonomik ve güvenlik desteğiyle somutlaştırdığını kaydetti.

AB'nin eylülde, 2027'ye kadar sağlanmak üzere 505 milyon avroluk mali yardım açıkladığını hatırlatan Kallas, bu tutarla 2024'te duyurulan 1 milyar avroluk yardım paketinin tamamlandığını bildirdi.

Kallas, yardımın ekonomik toparlanma, güvenliğin güçlendirilmesi, sınır yönetimi ve temel hizmetlere yönelik kullanılacağını belirterek, bunun reformları da gerektirdiğini söyledi.

Lübnan'ın yaz aylarında önemli kararlar aldığını ifade eden Kallas, bundan sonraki odağın özellikle ekonomi ve bankacılık sektörlerinde bu kararların uygulanması olması gerektiğini vurguladı.

Kallas, söz konusu reformların ek uluslararası desteğin harekete geçirilmesi, Lübnan'a yatırım çekilmesi ve Lübnan halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından gerekli olduğunu belirtti.

Lübnan ordusuna güvenlik desteği

Lübnan'ın güvenlik ortamının zorlu olmaya devam ettiğini belirten Kallas, ülkenin güvenliğine ilişkin yetkinin Lübnan hükümetine ve halkına ait olması gerektiğini vurguladı.

Kallas, Avrupa'nın Lübnan'ın güneyine ilişkin ABD arabuluculuğundaki anlaşmayı ve Lübnan ile İsrail arasında kalıcı güvenlik ve istikrar sağlayabilecek çabaları desteklediğini ifade etti.

Bu nedenle AB'nin, Avrupa Barış Fonu dahil olmak üzere Lübnan ordusuna güvenlik yardımını artırdığını kaydeden Kallas, fon üzerinden sağlanan toplam desteğin 2022'den bu yana 182 milyon avroya ulaştığını bildirdi.

Kallas, Lübnan'ın halihazırda Avrupa Barış Fonu yardımından en fazla yararlanan üçüncü ülke olduğunu, 2027 için de ilave destek planlandığını söyledi.

Güvenlik ortaklığında da ilerleme kaydedildiğine değinen Kallas, "Lübnan ordusuna eğitim ve danışmanlık sağlayacak yeni Avrupa Birliği destek misyonumuzun planlaması artık tamamlandı." dedi.

Lübnan makamlarının resmi davetinin alındığını belirten Kallas, 12 Ekim'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda misyonun resmen kurulmasını beklediğini dile getirdi.

Misyonun görevlerine ilişkin Kallas, "Misyon, ülke toprakları üzerindeki kontrolü, sınır güvenliğini ve iç güvenliği güçlendirmek üzere Lübnan ordusuna ve iç güvenlik güçlerine danışmanlık ve destek sağlayacak." diye konuştu.

Yeni misyonun kapsamına açıklık getiren Kallas, "Bu misyon, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) yerine geçmeyecek ve yalnızca Lübnan'ın güneyine odaklanmayacak." şeklinde bilgi paylaştı.

UNIFIL'in uzun süredir üstlendiği role değinen Kallas, "UNIFIL ayrıldığında bir güvenlik boşluğu oluşmamalı. Lübnan, tüm toprakları üzerinde tam kontrol sahibi olmalı. Bu, Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönünde ilerlemeyi de gerektiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'deki geçiş süreci ve sığınmacıların geri dönüşü

Görüşmelerinde bölgenin genelindeki güvenlik konularını da ele aldıklarını belirten Kallas, Lübnan'ın geleceği ve istikrarının Suriye'deki geçiş süreciyle yakından bağlantılı olduğunu söyledi.

Kallas, AB'nin Beyrut ile Şam arasındaki işbirliğinin güçlenmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmanın Lübnan'a getirdiği büyük yükün farkında olduklarını belirten Kallas, geçen hafta Suriye'de bulunduğunu ve insanların geri dönebilmesi için yeniden inşa çalışmalarının ilerlemesi gerektiğini bizzat gördüğünü kaydetti.

Kallas, geri dönüşler için insanların okullara, hastanelere, yollara, altyapıya ve güvenliğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İran'daki savaş sonrası bölgesel güvenlik mimarisi

Basın toplantısında, Avrupa'nın İran'daki savaşla ilgili siyasi rolüne ve UNIFIL sonrasındaki güvenlik düzenlemelerine ilişkin soruyu yanıtlayan Kallas, tüm bölgesel ortaklarla yakın temas halinde olduklarını belirtti.

Kallas, savaş sona erdikten sonra ne olacağı ve bölgenin güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceğine ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü, Avrupa'nın bu konuda açık bir rolü bulunduğunu ifade etti.

UNIFIL konusunda da istikrar ve güvenliğin korunması için uluslararası bir varlığın bulunması gerektiği görüşünde olduklarını söyleyen Kallas, bu varlığın hangi biçimde sürdürülebileceğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini, halen UNIFIL'e katkı sağlayan Avrupa ülkelerinin uluslararası bir güce de benzer katkıyı sunabileceklerini kaydetti.

Böyle bir uluslararası gücün BM yetkisine dayanması gerektiğini vurgulayan Kallas, uluslararası gücün görev ve yetkilerinin, ayrıca ne yapacağının açık biçimde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Öncelikle UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasının en iyi seçenek olacağını söyleyen Kallas, bölgede güvenlik boşluğu görmek istemediklerini yineledi.