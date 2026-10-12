Kallas, sadece rafinerileri kapsayan ateşkesi yetersiz buldu, 1600 yaptırım gündemde

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda sağlanan "ateşkesi" memnuniyetle karşıladıklarını ancak ateşkesin yalnızca rafineleri kapsamasının yeterli olmadığını söyledi.

Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının ana gündem maddesinin Ukrayna olduğuna işaret eden Kallas, "Şu anda Rusya'nın askeri-sanayi kompleksine ve ayrıca Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında Rusya tarafından düzenlenen göstermelik seçimlere ilişkin 1600 yeni yaptırım kaydını gündeme taşımış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ateşkes yalnızca enerjiyle sınırlı kalmamalı"

Kallas, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda "ateşkes" sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ancak Rusya'nın bu ateşkese uyacağından emin değiliz. Şahsen ben, ateşkesin insanların öldürülmesini de durdurmasını isterim. Ateşkes yalnızca enerjiyle sınırlı kalmamalı." dedi.

Bununla birlikte enerjinin de son derece önemli olduğunu çünkü kışın soğuk geçeceğini dile getiren Kallas, "Ateşkesin yalnızca rafinerileri kapsaması yeterli değil. Ukrayna'nın bir rafinerisi varken Rusya'nın çok sayıda rafinerisi var. Bu durum kesinlikle Rusların yararına." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Rusya üzerinde baskı kurmaya devam etmek gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da seçim çağrısını değerlendiren Kallas, savaşın durması halinde Ukrayna'da seçim yapılabileceğini söyledi.

Kallas, ABD ile ilişkiler hakkında ise "ABD en büyük müttefikimiz ancak mesajımız açık, bu savaşı sona erdirmek istiyorsak bunu yapmanın tek yolu Rusya üzerindeki baskıyı artırmaktır. ABD'ye yaptırımları uygulamaya koyması çağrısında bulunuyoruz. Böylece bu savaşı sona erdirebiliriz. Savaş biterse rafinerilere yönelik saldırıların bütün bu sonuçları da ortadan kalkar ve bu tür saldırılara gerek kalmaz." diye konuştu.

Lübnan'da yeni misyon

Orta Doğu'daki gelişmelerin de toplantıda ele alınacağına işaret eden Kallas, Husilerin, havalimanlarına saldırılarını kınadıklarını yineledi.

Kallas, AB'nin Aspides Operasyonu'nun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Lübnan'da da yeni misyon kuracaklarını, misyonun sivil ve askeri olmak üzere iki ayağı olacağını ekledi.