Kallas: Ukrayna'da Seçimler İyi Çözüm Değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da savaş sürerken seçimlerin "iyi bir çözüm" sağlamayacağını bildirdi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov'un da toplantıya katılacağını ifade eden Kallas, AB ülkelerinin Ukrayna'dan savunma inovasyonu ve savunma harcamalarını hızlı şekilde artırma konusunda öğreneceği çok şey olduğunu dile getirdi.

Kallas, toplantıda Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin de ele alınacağını söyleyerek, bu çerçevede Ukraynalı askerlere eğitim vermek için iki merkezin belirlendiğini kaydetti.

Finansmanın hala önemli bir husus olduğunu belirten Kallas, Ukrayna'ya yönelik fonların kullanımında esneklik olması gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, Ukrayna'da seçimlerin düzenlenmesine ilişkin de konuşarak, birçok Avrupa ülkesinin anayasalarında savaş döneminde seçim gerçekleşmeyeceğine ilişkin madde bulunduğuna dikkati çekti.

Ukrayna'ya dışarıdan saldırılar sürerken seçimlerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığına, asıl odağın düşmanı yenmek olduğuna işaret eden Kallas, "Savaş sürerken seçim yapılması iyi bir çözüm sağlamaz." ifadelerini kullandı.

Kallas, Arktik bölgesinde AB'nin oynayabileceği rol hakkında ise, "Elbette tetikte olmaya devam ediyoruz, ancak dikkatimizi şu anda tehditlerin gerçekten nerede olduğundan uzaklaştırmayalım. En kritik konu elbette Ukrayna." değerlendirmesinde bulundu.