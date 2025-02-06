Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, (HEM) merkez binasında "Katı ve Sıvı Yakıt Kalorifer Ateşçiliği Kursu" başlatıldı.
Halk Eğitimi Merkezince, merkezin yanı sıra farklı semtlerde çeşitli kursların devam ettiğini belirterek, yeni kurslar açma yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade edildi.
"Katı ve Sıvı Yakıt Kalorifer Ateşçiliği" kurslarının başlatıldığı, kurslara katılmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapılabileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kalorifer Ateşçiliği Kursu Başladı - Son Dakika
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