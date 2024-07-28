Kamala Harris'in Başkanlık Kampanyası İlk Haftada 200 Milyon Dolar Bağış Topladı - Son Dakika
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Kamala Harris'in Başkanlık Kampanyası İlk Haftada 200 Milyon Dolar Bağış Topladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı. Harris'in ekibinden yapılan açıklamada, toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan geldiği ve Biden'ın Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından bağışların arttığı belirtildi. Harris'in kampanyasına 170 bini aşkın kişi gönüllü olarak kayıt yaptırırken, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olduğu ifade edildi.

28.07.2024 13:57
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ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamada, son rakamlara göre toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan ve Biden'ın yarıştan çekilip Harris'i desteklediğini söylemesinin ardından geldiği bildirildi.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın ismi Harris'in, seçim kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladığı belirtilen açıklamada, 170 bini aşkın kişinin de destek amacıyla kampanyaya gönüllü olarak kayıt yaptırdığı kaydedildi.

Harris, Biden'ın onu aday göstermesinden sonraki 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplamış ve bu miktar 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamala Harris'in Başkanlık Kampanyası İlk Haftada 200 Milyon Dolar Bağış Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamala Harris'in Başkanlık Kampanyası İlk Haftada 200 Milyon Dolar Bağış Topladı - Son Dakika
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