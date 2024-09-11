Harris ve Trump Tartışması Kızışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Harris ve Trump Tartışması Kızışıyor

Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ekibi, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile dünkü canlı yayın tartışmasının ardından ikinci bir tartışma programına hazır olduklarını açıklarken, Trump ise Harris'i yendiğini ve yeni bir münazaraya gerek duymadığını belirtti.

11.09.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ekibi, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile dünkü canlı yayın tartışmasının ardından ikinci bir tartışma programına hazır olduklarını açıklarken, Trump ise Harris'i yendiğini ve yeni bir münazaraya gerek duymadığını belirtti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken Harris ile Trump arasındaki yarış da giderek kızışıyor.

Dün akşam ABC News kanalında gerçekleştirilen canlı yayın tartışmasının yansımaları devam ederken, iki taraf da münazaradan galip çıktıklarını savundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Harris'in kampanya direktörü Jen O'Malley Dillon, Trump'a karşı net bir üstünlük kurduklarını savunarak, "İnsanların bu akşam gördüğü ve ekim ayındaki ikinci tartışmada görmeleri gereken şey bu. Başkan Yardımcısı Harris ikinci tartışmaya hazır. Peki ya Donald Trump?" yorumunu yaptı.

İkinci tartışmayla ilgili açıklamalara Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yanıt veren Trump ise "Boks dünyasında bir boksör dayak yiyip yere serildiğinde ayağa kalkıp yeniden dövüşmek istiyorum diye bağırır. Bu tartışma da öyle geçti. Dün akşam o (Harris) fena halde yenildi. Şimdi neden yeniden rövanş isteyeyim ki?" ifadesini kullandı.

Fox News kanalına da konuşan Trump, dün akşamki tartışma programında Demokrat rakibini net bir şekilde yendiğini ve Harris'in yeni bir tartışma programı önerisine sıcak bakmadığını belirtti.

Harris ile Trump, dün akşam ABC News kanalında yayınlanan ilk ve muhtemelen tek canlı yayın tartışmasında iç politikadan ekonomiye, dış politikadan kürtaj tartışmalarına kadar pek çok konuda görüşlerini ortaya koymuştu.

Kaynak: AA

Kamala Harris, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harris ve Trump Tartışması Kızışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:19:18. #1.13#
SON DAKİKA: Harris ve Trump Tartışması Kızışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement