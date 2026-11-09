Kamboçya 73. Bağımsızlık Günü'nü 90 yıllık Fransız sömürgesinin ardından kutladı

Kamboçya 73. Bağımsızlık Günü'nü 90 yıllık Fransız sömürgesinin ardından kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamboçya, başkent Punom Pen'de düzenlenen kutlamalarla 73. Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı. 9 Kasım 1953'te bağımsızlığını ilan eden ülke, 1863'te başlayan 90 yıllık Fransız sömürge yönetimine son vermişti.
PUNOM PEN, 9 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları, 9 Kasım 2026.
Kamboçya, pazartesi günü 73. Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
9 Kasım 1953'te bağımsızlığını ilan eden ülke, 1863'te başlayan 90 yıllık Fransız sömürge yönetimine son verdi. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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