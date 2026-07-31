Kamboçya'da 20 Bin Sivil Hâlâ Evsiz - Son Dakika
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Kamboçya'da 20 Bin Sivil Hâlâ Evsiz

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BM raportörü, Tayland sınırındaki çatışmalardan 650 bin Kamboçyalı sivilin yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kamboçya'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, 2025'teki çatışmalardan kaynaklı Tayland sınırında 20 binden fazla Kamboçyalı sivilin halen evlerine dönemediğini bildirdi.

Bangkok Post haberine göre BM Raportörü Andrews, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede sınır çatışmasından etkilenen bölgeleri 12 gün boyunca gezdiğini belirtti.

Sınır bölgelerini yerinde gözlemlediğini kaydeden Andrews, çatışmalardan kaynaklı yaklaşık 650 bin Kamboçyalı sivilin yerinden edildiğini ve halihazırda 20 binden fazlasının henüz evlerine dönemediğin söyledi.

Köyleri ve kasabaları "Tayland askerlerince işgal edildiği" için evlerine dönemeyen sivillerle görüştüğünü aktaran Andrews, "çatışma kaynaklı yerinden edilenlerin eve dönüş hakkının uluslararası hukuk meselesi" olduğunu vurguladı.

"Tayland ve Kamboçya'nın yerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünü hızlandırmak için birlikte çalışmaları şart." diyen Andrews, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin durdurulmasının Kamboçya ekonomisini "derinden etkilediğini" sözlerine ekledi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Anlaşmaya rağmen iki ülke arasında 7 Aralık 2025'te yeniden çatışmalar başlamış, iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık 2025'te yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık 2025'te yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların, 27 Aralık 2025'te imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kamboçya, Tayland, Güncel, evsiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da 20 Bin Sivil Hâlâ Evsiz - Son Dakika

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