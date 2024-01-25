Kamboçya\'da 4,3 milyon kişi plastiksiz yaşam kampanyasına katıldı

PUNOM PEN, 25 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya Çevre Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede şu ana kadar 4,3 milyondan fazla kişi plastiksiz yaşam kampanyasına katıldı.

"Bugün Plastik Kullanmıyorum" sloganıyla 1 Eylül 2023 tarihinde başlatılan kampanya, insanları plastik poşet kullanmayı bırakmaya teşvik etmek üzere tasarlandı.

Çevre Bakanı Eang Sophalleth, giderek daha fazla sayıda kişinin plastiksiz bir Kamboçya için kararlılık göstermesi sayesinde kampanyanın ilgi gördüğünü söyledi.

Bakan, "Kampanya şu ana kadar öğretmenler, öğrenciler, işçiler ve krallık genelinde katkıda bulunan diğer kişiler de dahil olmak üzere 4,3 milyondan fazla doğrudan katılımcı topladı" dedi.

Çevrenin korunmasına katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür eden bakan, plastik kullanımını azaltmanın Kamboçya'nın temiz, yeşil ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Sophalleth, "Temiz evler Kamboçya'ya daha fazla turist ve yatırımcı çekecektir" dedi.

Bakan ayrıca, 2050 yılına kadar orman örtüsünü yüzde 60'a çıkarmak ve karbon-nötr bir ülke olmak için halkı daha fazla ağaç dikmeye çağırdı.