Kamboçya'da Çevrim İçi Dolandırıcılık Baskısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamboçya'da Çevrim İçi Dolandırıcılık Baskısı

18.02.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamboçya, 48 bin yabancıyı dolandırıcılıktan sınır dışı etti, 210 bin kişi ülkeden ayrıldı.

Kamboçya'da mevcut hükümetin göreve gelmesinden bu yana çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 48 binden fazla yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği ve 210 binin üzerinde yabancının ülkeyi gönüllü olarak terk ettiği bildirildi.

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Sokha, ülkedeki çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine karşı atılan adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sar Sokha, mevcut hükümetin göreve gelmesinden bu yana söz konusu dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 48 binden fazla yabancı uyruklunun sınır dışı edildiğini bildirdi.

Çevrim içi dolandırıcılığa karşı baskıların sürdüğünü kaydeden Sar Sokha, aynı dönemde 210 binden fazla yabancı uyruklunun ülkeyi gönüllü olarak terk ettiğini belirtti.

İnsan hakları örgütlerinin son raporlarına göre, Myanmar, Laos ve Kamboçya genelinde 300 binden fazla kişi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılıyor. Bu kişilerden yaklaşık 120 bini Myanmar'da, 100 binden fazlası ise Kamboçya'da bulunuyor.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Teknoloji, Kamboçya, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da Çevrim İçi Dolandırıcılık Baskısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:25
Nicolo Melli ameliyat oldu İşte parkelerden uzak kalacağı süre
Nicolo Melli ameliyat oldu! İşte parkelerden uzak kalacağı süre
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 20:29:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kamboçya'da Çevrim İçi Dolandırıcılık Baskısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.