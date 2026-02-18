Kamboçya'da Çevrim İçi Dolandırıcılık Baskısı

Kamboçya'da mevcut hükümetin göreve gelmesinden bu yana çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 48 binden fazla yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği ve 210 binin üzerinde yabancının ülkeyi gönüllü olarak terk ettiği bildirildi.

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Sokha, ülkedeki çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine karşı atılan adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sar Sokha, mevcut hükümetin göreve gelmesinden bu yana söz konusu dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 48 binden fazla yabancı uyruklunun sınır dışı edildiğini bildirdi.

Çevrim içi dolandırıcılığa karşı baskıların sürdüğünü kaydeden Sar Sokha, aynı dönemde 210 binden fazla yabancı uyruklunun ülkeyi gönüllü olarak terk ettiğini belirtti.

İnsan hakları örgütlerinin son raporlarına göre, Myanmar, Laos ve Kamboçya genelinde 300 binden fazla kişi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılıyor. Bu kişilerden yaklaşık 120 bini Myanmar'da, 100 binden fazlası ise Kamboçya'da bulunuyor.