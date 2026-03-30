Kamboçya'da Çevrimiçi Dolandırıcılığa Ceza Tasarısı

PHNOM Kamboçya Ulusal Meclisi, çevrim içi dolandırıcılık merkezlerine karşı mücadelede müebbet hapis veya para cezasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kamboçya'da Ulusal Meclis'te çevrim içi dolandırıcılık merkezlerine karşı ceza çerçevesini çizen yasa tasarısı için oylama yapıldı.

Mecliste 112 üyenin tamamının kabul ettiği yasa tasarısı, Senato'ya sunulacak. Senato'da da kabul edilmesi halinde Kral Norodom Sihamoni'nin imzasına sunulacak.

Yasa tasarısı, çevrim içi dolandırıcılık sitelerini yönetenlere 5 ila 10 yıl hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası verilmesini öngörüyor. İnsan kaçakçılığı, yasadışı alıkoyma veya şiddet olaylarında ise suçlulara 10 ila 20 yıl hapis cezası verilmesi bekleniyor.

Zorla çalıştırılan bir kişinin hayatını kaybetmesi halinde suçluların 15 ila 30 yıl veya müebbet hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Öte yandan, Kamboçya Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonundan Sorumlu Bakan Chhay Sinarith, suç faaliyetleri yürüttüğü düşünülen 250 merkezin hedef alındığını ve 200 merkezin kapatıldığını açıkladı.

Sinarith, yürütülen çalışmalarla yaklaşık 700 elebaşı ve yakınındakilere karşı 79 dava açıldığını, bu süreçte 23 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin ülkelerine geri gönderildiğini kaydetti.

Kamboçya Adalet Bakanı Keut Rith ise her yıl özellikle diğer Asya ülkelerinden binlerce kişinin bu dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırıldığını ve bu suçların kamu güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra Kamboçya'nın küresel itibarını zedelediğini ifade etti.

Kamboçya'da nisan sonuna kadar ülkedeki tüm çevrim içi dolandırıcılık merkezlerinin faaliyetlerinin sonlandırılmasının planlandığı bildirilmişti.