Kamboçya'da Çevrimiçi Dolandırıcılığa Ceza Tasarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PHNOM Kamboçya Ulusal Meclisi, çevrim içi dolandırıcılık merkezlerine karşı mücadelede müebbet hapis veya para cezasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kamboçya'da Ulusal Meclis'te çevrim içi dolandırıcılık merkezlerine karşı ceza çerçevesini çizen yasa tasarısı için oylama yapıldı.

Mecliste 112 üyenin tamamının kabul ettiği yasa tasarısı, Senato'ya sunulacak. Senato'da da kabul edilmesi halinde Kral Norodom Sihamoni'nin imzasına sunulacak.

Yasa tasarısı, çevrim içi dolandırıcılık sitelerini yönetenlere 5 ila 10 yıl hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası verilmesini öngörüyor. İnsan kaçakçılığı, yasadışı alıkoyma veya şiddet olaylarında ise suçlulara 10 ila 20 yıl hapis cezası verilmesi bekleniyor.

Zorla çalıştırılan bir kişinin hayatını kaybetmesi halinde suçluların 15 ila 30 yıl veya müebbet hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Öte yandan, Kamboçya Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonundan Sorumlu Bakan Chhay Sinarith, suç faaliyetleri yürüttüğü düşünülen 250 merkezin hedef alındığını ve 200 merkezin kapatıldığını açıkladı.

Sinarith, yürütülen çalışmalarla yaklaşık 700 elebaşı ve yakınındakilere karşı 79 dava açıldığını, bu süreçte 23 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin ülkelerine geri gönderildiğini kaydetti.

Kamboçya Adalet Bakanı Keut Rith ise her yıl özellikle diğer Asya ülkelerinden binlerce kişinin bu dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırıldığını ve bu suçların kamu güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra Kamboçya'nın küresel itibarını zedelediğini ifade etti.

Kamboçya'da nisan sonuna kadar ülkedeki tüm çevrim içi dolandırıcılık merkezlerinin faaliyetlerinin sonlandırılmasının planlandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kamboçya, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:55:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kamboçya'da Çevrimiçi Dolandırıcılığa Ceza Tasarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.