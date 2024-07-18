Kamboçya'da hala 1 milyondan fazla kişi kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarıyla yaşıyor

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PUNOM PEN, 18 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkedeki 1 milyondan fazla kişinin halen kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarıyla dolu bölgelerde yaşadığını söyledi.

Hun Manet, Perşembe günü ülkenin kuzeybatısında bulunan Siem Reap eyaletindeki bir antik eserler müzesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kamboçya'nın 1992 yılından günümüze kadar yaklaşık 3.000 kilometrekare alanı kara mayını ve patlayıcı savaş kalıntılarından temizlediğini belirtti.

Başbakan, resmi haber kanalı TVK'de canlı yayımlanan konuşmasında, "Öte yandan kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarından henüz temizlenmemiş 1.700 kilometrekarelik alan, bu bölgelerde yaşayan 1 milyondan fazla Kamboçyalı için risk oluşturmaya devam ediyor" dedi.

Kamboçya, kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarından en fazla etkilenen ülkelerden biri. 1998 yılında sona eren 30 yıllık savaş ve iç çatışmalardan geriye 4 ila 6 milyon kara mayını ve diğer mühimmatın kaldığı tahmin ediliyor.

Yale Üniversitesi'ne göre ABD, 1965 ile 1973 yılları arasında Kamboçya'daki 113.716 noktaya yaklaşık 230.516 bomba attı.

Kamboçya Mayın Eylem ve Mağdur Destek İdaresi'nin (CMAA) resmi raporuna göre 1979 ile Haziran 2024 tarihleri arasında kara mayını ve patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi nedeniyle 19.830 kişi hayatını kaybederken, 45.242 kişi de yaralandı yahut ampute oldu.