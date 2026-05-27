Kamboçya\'da Kurban Bayramı Coşkusu

27.05.2026 06:34
Kamboçya'nın Battambang eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutladı, bayram namazı kıldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battambang eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Battambang'taki Nuru İslam Camisi ve cami avlusunda toplanan vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Yerel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde camiye gelen Müslümanlar, bayram namazını kılarak dua etti.

Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu.

Namazın ardından hutbe irad eden cami imamı, Kurban Bayramı'nın önemi ile İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma anlayışına ilişkin cemaate bilgi verdi.

Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurban kesimi ve dağıtımı için Battambang'a gelen görevliler de bayram namazını kılarak dua etti.

TDV kafilesi bayram namazı çıkışı çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: AA

