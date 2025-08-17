Kamboçya'da Mayın Temizleme Projesi - Son Dakika
Kamboçya'da Mayın Temizleme Projesi

17.08.2025 14:31
Çin'in desteğiyle Kamboçya'da 160 km² alan temizlendi, 2,6 milyon kişi faydalandı.

PUNOM PEN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC) Genel Müdürü Heng Ratana, Çin'in desteğiyle yürütülen mayın temizleme projesi kapsamında ülkede mayın ve patlamamış mühimmatla dolu 160 kilometrekareden fazla alanın temizlendiğini ve 2,6 milyondan fazla kişiye fayda sağlandığını açıkladı.

Ratana cumartesi günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'de başlayan ve Şubat 2026'ya kadar sürecek Çin Destekli Kamboçya Mayın Temizleme Projesi'nin uygulanması için hibe desteği sağlayan Çin halkına ve hükümetine şükranlarını iletti.

Ratana, "2018'den Temmuz 2025'e kadar CMAC, 160 kilometrekareden fazla mayın ve patlamamış mühimmat bulunan alanı temizledi, 95.700'den fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti. Bu çalışmalar 2,6 milyondan fazla kişiye fayda sağladı" dedi.

Kamboçya, kara mayınları ve savaş kalıntılarından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. 1998'de sona eren 30 yıllık savaş ve iç çatışmaların ardından ülkede 4 ila 6 milyon kara mayını ve çeşitli mühimmatın kaldığı tahmin ediliyor.

Yale Üniversitesi verilerine göre ABD, Ekim 1965 ile Ağustos 1973 arasında Kamboçya'daki 113.716 noktaya toplam 230.516 sorti düzenleyerek 2,75 milyon tonun üzerinde mühimmat attı.

Kamboçya'nın resmi raporuna göre, 1979'dan Haziran 2025'e kadar mayın ve savaş kalıntıları patlamalarında 19.843 kişi hayatını kaybetti, 45.267 kişi ise sakat kaldı.

Kamboçya, 2030 yılına kadar ülkedeki tüm mayın ve savaş kalıntılarını temizlemeyi taahhüt ediyor.

Kaynak: Xinhua

