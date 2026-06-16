Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, son olarak Al-Nassr'ın kadrosunda bulunan Jhon Duran ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

İddiaya göre menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen 22 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. Kolombiyalı golcünün, Türkiye'de yeniden forma giymeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan Duran'ın bir yıllığına kiralanması planlanıyor. Galatasaray yönetiminin bu transfer için yaklaşık 5 milyon euro bütçe ayırdığı öne sürüldü.

ÖZEL FESİH MADDESİ EKLENECEK

Fenerbahçe ve daha sonra kiralık oynadığı Zenit'te disiplin sorunlarıyla gündeme gelen genç futbolcu için Galatasaray yönetiminin özel önlem aldığı belirtildi. Haberde, oyuncunun sözleşmesine özel bir fesih maddesi konulacağı ve yaşanabilecek olası disiplin problemlerinde kulübün anlaşmayı tek taraflı sonlandırma hakkına sahip olacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Jhon Duran, geçtiğimiz sezon Victor Osimhen'e alternatif olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmış ancak beklentileri karşılayamamıştı. Saha dışındaki davranışları nedeniyle sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran genç golcü, şimdi kariyerine Galatasaray'da devam etmeye hazırlanıyor.