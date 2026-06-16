Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
16.06.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen ancak yaşadığı disiplin sorunları nedeniyle takımdan ayrılan Jhon Duran'ın yeni adresi Galatasaray oluyor. Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı golcüyle anlaşma sağladığı ve sözleşmeye özel bir fesih maddesi ekleyeceği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, son olarak Al-Nassr'ın kadrosunda bulunan Jhon Duran ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

İddiaya göre menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen 22 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. Kolombiyalı golcünün, Türkiye'de yeniden forma giymeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan Duran'ın bir yıllığına kiralanması planlanıyor. Galatasaray yönetiminin bu transfer için yaklaşık 5 milyon euro bütçe ayırdığı öne sürüldü.

ÖZEL FESİH MADDESİ EKLENECEK

Fenerbahçe ve daha sonra kiralık oynadığı Zenit'te disiplin sorunlarıyla gündeme gelen genç futbolcu için Galatasaray yönetiminin özel önlem aldığı belirtildi. Haberde, oyuncunun sözleşmesine özel bir fesih maddesi konulacağı ve yaşanabilecek olası disiplin problemlerinde kulübün anlaşmayı tek taraflı sonlandırma hakkına sahip olacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Jhon Duran, geçtiğimiz sezon Victor Osimhen'e alternatif olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmış ancak beklentileri karşılayamamıştı. Saha dışındaki davranışları nedeniyle sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran genç golcü, şimdi kariyerine Galatasaray'da devam etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur’dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu
2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran’da sınava girecek 2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran'da sınava girecek
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Evden 800 bin TL’lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı
Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü
“Sesim Yok“ dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı "Sesim Yok" dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı

13:50
Saudi Aramco’nun Türkiye Yatırım Planı
Saudi Aramco'nun Türkiye Yatırım Planı
13:49
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 14:32:44. #7.12#
SON DAKİKA: Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.