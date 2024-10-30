Kamboçya'da Tarihi Heykeller Bulundu

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PHNOM Kamboçya'da arkeologların, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Angkor Arkeoloji Parkı'nda gömülü, bir düzine tarihi kum taşı heykeli bulduğu bildirildi.

Yetkililer, Siem Reap kentindeki Angkor Arkeoloji Parkı'nda tarihi kum taşı heykellerinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

"Kapı koruyucuları" olarak adlandırılan bir düzine heykelin, Angkor Thom'daki 11. yüzyıl Kraliyet Sarayı çevresinde, yerin yaklaşık 1,4 metre altında gömülü bulunduğunu bildiren yetkililer, heykellerden bazılarının "şaşırtıcı derecede iyi durumda olduğunu" belirtti.

Yetkililer, "hazır olda duran muhafızları" tasvir eden heykellerin boyutlarının, 1 ile 1,10 metre arasında değiştiğini ve her bir heykelin farklı saç ve yüze sahip olduğunu kaydetti.

Temizlik ve restorasyon işlemleri için alınan heykellerin keşif esnasındaki konumlarının "dikkatle kaydedildiğini" dile getiren yetkililer, sürecin tamamlanmasının ardından heykellerin ait oldukları yere geri getirileceğini de ifade etti.

Angkor Thom, yaklaşık 400 kilometrekarelik alana yayılan, 1992'de "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne" giren ve Güneydoğu Asya'nın popüler turizm noktalarından biri olan Angkor Arkeoloji Parkı içinde yer alıyor.