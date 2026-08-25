Kamboçya\'ya İHA Desteği

PUNOM PEN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yüksek teknoloji şirketi Hopong International Limited, diğer bazı kurumlarla birlikte Kamboçyalı mayın temizleme ekiplerine insansız hava araçları (İHA) temin ederek, ekiplere mayın temizleme konusunda özel eğitim verdi.

Kamboçya Mayın Temizleme Merkezi Genel Direktörü Heng Ratana, teslim töreni ve eğitim oturumunun pazartesi günü başkent Punom Pen'deki genel merkezlerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ratana, akıllı İHA teknolojisinin ülkedeki patlayıcı savaş kalıntılarını temizleme çalışmalarının hızlandırılması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ratana, "Bu akıllı İHA teknolojisinin kullanılması, patlayıcı savaş kalıntılarından etkilenen alanların araştırılması, haritalandırılması, konumlarının belirlenmesi ve temizlenmesi çalışmalarının hızlandırılmasına önemli katkı sağlayabilir ve operasyonları daha güvenli ve etkili hale getirebilir" dedi.

Ratana, söz konusu ortaklığın insani mayın temizleme faaliyetlerinde merkezin kendi imkanlarıyla hareket etme kapasitesini güçlendirdiğini belirtti.

Kamboçya, dünyada kara mayınlarından en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda. 30 yıl süren ve 1998'de sona eren silahlı çatışmaların ardından ülkede yaklaşık 4 ila 6 milyon mayın ve patlamamış mühimmat kaldığı tahmin ediliyor.

Resmi verilere göre, 1979 ile Haziran 2026 arasında kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarının patlaması sonucu 19.000'den fazla kişi hayatını kaybederken, 45.000'den fazla kişi yaralandı veya uzuvlarını kaybetti.

Kamboçya hükümeti, 2030 yılına kadar tüm kara mayınlarını ve patlayıcı savaş kalıntılarını temizlemeyi hedefliyor.