Kamerun'a Ücretsiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Kamerun'a Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Kamerun\'a Ücretsiz Sağlık Hizmeti
07.06.2026 13:50
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Çinli sağlık ekibi, Kamerun'da 230'dan fazla hastaya ücretsiz sağlık hizmeti sundu.

MBALMAYO, 7 Haziran (Xinhua) -- Kamerun'daki 25. Çinli sağlık ekibi, cumartesi günü ülkenin başkenti Yaounde'nin de bulunduğu Merkez Bölgesi'nde ücretsiz sağlık hizmeti verdi.

Dahiliye, cerrahi, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, akupunktur ve rehabilitasyon dahil olmak üzere 8 branşta 230'dan fazla hasta muayene ve tedavi edildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kamerun'a Ücretsiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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