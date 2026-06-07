Kamerun\'a Ücretsiz Sağlık Hizmeti

MBALMAYO, 7 Haziran (Xinhua) -- Kamerun'daki 25. Çinli sağlık ekibi, cumartesi günü ülkenin başkenti Yaounde'nin de bulunduğu Merkez Bölgesi'nde ücretsiz sağlık hizmeti verdi.

Dahiliye, cerrahi, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, akupunktur ve rehabilitasyon dahil olmak üzere 8 branşta 230'dan fazla hasta muayene ve tedavi edildi.