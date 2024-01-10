Kamerun\'da güvenlik güçlerinin operasyonunda 5 ayrılıkçı öldürüldü

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçı gruba üye 5 kişi öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Ewai köyünde güvenlik güçleri Anglofon ayrılıkçı grup üyelerine operasyon düzenledi.

Birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği operasyonda, ayrılıkçılara ait sığınak yok edilirken, 5 ayrılıkçı öldürüldü.

Bölgede ayrılıkçılar ile güvenlik güçleriyle arasında çatışmalar devam ediyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.