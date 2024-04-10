Kamerun'un başkenti Yaounde'nin en büyük camilerinden Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, bayram namazı kıldı.
Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Kamerunlu Müslümanlar, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusu ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti.
Namaz sonrasında çocuklara şeker ve bayram harçlığı dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Kamerun'da Müslümanlar Bayram Namazını Yaounde Merkez Camisi'nde Kıldı - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?