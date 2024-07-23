Kamerun'da ordunun operasyonunda 4 Anglofon ayrılıkçı öldürüldü - Son Dakika
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Kamerun'da ordunun operasyonunda 4 Anglofon ayrılıkçı öldürüldü

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde ordunun düzenlediği operasyonda, 4 Anglofon ayrılıkçı etkisiz hale getirildi. Operasyon, Kuzey-Batı bölgesinin Bamenda şehrine bağlı Alabukam kasabasında gerçekleştirildi. Anglofon krizi nedeniyle ülkede yaşanan çatışmalarda en az 6 bin kişi hayatını kaybetti, 800 bin kişi yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

23.07.2024 14:09
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Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde ordunun düzenlediği operasyonda, 4 Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçı etkisiz hale getirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Kuzey-Batı bölgesinin Bamenda şehrine bağlı Alabukam kasabasında, Anglofon ayrılıkçılara karşı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, 4 Anglofon ayrılıkçının öldürüldüğü belirtildi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, 2017 yılında, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamerun'da ordunun operasyonunda 4 Anglofon ayrılıkçı öldürüldü - Son Dakika

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