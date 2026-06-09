Kamu İhalelerinde Usulsüzlük: 44 Gözaltı - Son Dakika
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Kamu İhalelerinde Usulsüzlük: 44 Gözaltı

09.06.2026 10:40
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Ege Üniversitesi'nde usulsüzlük iddialarıyla 44 şüpheli gözaltına alındı, 3.1 milyar TL zarar oluştu.

Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle İzmir merkezli 6 ilde 44 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan, yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Sayıştay raporlarına göre gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Kamu, Suç, Son Dakika

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