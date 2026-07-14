Kamu-İş Hükümeti Eleştirdi: %50 Ek Zam Talebi - Son Dakika
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Kamu-İş Hükümeti Eleştirdi: %50 Ek Zam Talebi

14.07.2026 15:49
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Birleşik Kamu-İş, enflasyon ve zamların yetersizliğini eleştirerek %50 ek zam talep etti.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, "Gelecek döneme ait enflasyon beklentilerini artık görüyoruz. Belli ki bu hükümet ne enflasyonu tahmin edebiliyor ne düşürebiliyor ne emekçinin hakkını verebiliyor. Yaptığı tek şey TÜİK üzerinden sahte rakamlarla halkı kandırmak ve tüm emekçilerin de bunun üzerinden, sahte rakamlar üzerinden belirlediği zam oranlarıyla yaşam kalitesini aşağı çekmek. Biz Kamu-İş olarak bir an önce her şeyin üstünde yüzde 50 ek zam talep ediyoruz" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yüzde 50 oranında ek zam talebiyle TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yaptı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, açıklamasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, ekonomik yükün dar ve sabit gelirlilerin üzerine bırakıldığını belirtti. Yıldırım, "Hakkımızı alana kadar alanlarda olacağız" dedi.

Yıldırım'ın konuşması sırasında, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "TÜİK yalanı emekçiyi eziyor", "Meclis uyuma emekçiye sahip çık" sloganları atıldı.

"EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI BEKLENMEDEN VERİLMELİ"

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Emeklilerin şu an Anayasa Mahkemesi'nde olan, memurlara verilen ama emeklilere verilmeyen seyyanen zammının Anayasa Mahkemesi kararını bile beklenmeden derhal verilmesi gerekiyor. Yasalar memur ve memur emeklisini eşit kılmıştır. Yaklaşık 25-26 bin liraya temmuz ayında ulaşan bu rakam memur emeklileri için yaşamasının ana temalarından biridir. Başka türlü ezilmeye devam ediyor. Siz memura verdiğinizi emekliye vermeden yasa dışı rollerle parasını keserek bunu yapamazsınız. Anayasa Mahkemesi'ne de buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz: Önünüzdeki dosyalarda en acil olan dosyalardan birincisi, emeklinin seyyanen zam davasıdır. Diğer dosyaları bir kenara bırakınız ve bir an önce memur emeklisinin seyyanen zam hakkını teslim etmek adına o dosyayı karara bağlayınız."

"YÜZDE 50 EK ZAM TALEP EDİYORUZ"

Gelecek döneme ait enflasyon beklentilerini artık görüyoruz. Belli ki bu hükümet ne enflasyonu tahmin edebiliyor ne düşürebiliyor ne emekçinin hakkını verebiliyor. Yaptığı tek şey TÜİK üzerinden sahte rakamlarla halkı kandırmak ve tüm emekçilerin de bunun üzerinden, sahte rakamlar üzerinden belirlediği zam oranlarıyla yaşam kalitesini aşağı çekmek. Biz Kamu-İş olarak bir an önce her şeyin üstünde yüzde 50 ek zam talep ediyoruz. Bu zam verilmediği takdirde memurlar ve memur emeklilerinin yaşam içerisinde zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. Bunu vermediği müddetçe de iktidarın sadece holdinglere para ayırıp işçilere, memurlara ve emeklilere vermemeyi sürdürdüğü müddetçe de Kamu-İş olarak asla yanlarında olmayacağız. Kendi hakkımızı, milli gelirden bize düşen payı iyilikle olmazsa, kendi talepleriyle vermezlerse de alanda, sokakta eylemlerle bunu eninde sonunda alacağımızı da tüm kamuoyu bilmelidir.

"GÜN GELECEK BÜTÜN HESAPLAR DÖKÜLECEK"

Emin olunuz gün gelecek, bütün hesaplar ortaya dökülecek ve halkın üreterek hizmetten kazandığı bu parasal kaynakları halka nasıl adil dağıtmadığı, kendi etrafına, kendi yandaş, kendini destekleyenlere nasıl halktan alıp onlara aktardığını tüm kamuoyu görecek, rakamlarla hesaplarla. İşte o gün biz yine burada olacağız. Ama o kişiler emin olun belki ülkede bile olmayacaklar. Belki ülkede bile durmaya yüzleri varmayacak. Belki utandıklarından, belki de yaptıklarından, hesabının sorulacağından korktuklarından ülke dışına giderlerse de bizler adına hiç şaşırtıcı olmayacak diyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu-İş Hükümeti Eleştirdi: %50 Ek Zam Talebi - Son Dakika

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