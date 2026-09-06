Kamu-İş: Kamu emekçilerinin 2027 zamları enflasyon karşısında eriyecek

(ANKARA) - Kamu-İş Konfederasyonu, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) enflasyon ve büyüme hedeflerinin gerçekçi olmadığını belirterek, kamu emekçileri için 2027'de öngörülen yüzde 5 ve yüzde 4'lük maaş artışlarının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Konfederasyon, "Ücretler hamasete göre değil, çarşı pazarın gerçekliğine göre belirlenmelidir" açıklamasını yaptı.

Kamu-İş Konfederasyonu, açıklanan Orta Vadeli Program'a tepki gösterdi. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün açıklanan ve 2027-2029 yıllarına ilişkin ekonomik hedef ve tahminleri içeren yeni OVP, iktidarın ekonomik krizle boğuşan halkı yatıştırmak için başvurduğu gerçek dışı vaatlerle bir kez daha çelişmiştir. Açıklanan OVP, Türkiye'nin bu iktidar döneminde tek haneli enflasyonu göremeyeceğini bir kez daha ilan eden bir belge niteliğindedir.

OVP'yi dikkate aldığımızda ortaya çıkan tablo şudur: OVP gösteriyor ki 2023 genel seçimlerinden sonra enflasyonu düşürme ve ekonomiyi büyütme vaadiyle uygulamaya konulan kemer sıkma politikaları kapsamında, başta kamu emekçileri olmak üzere yurttaşlara yaptırılan bütün fedakarlıklar boşa gitmiştir. Bu programın uygulanmaya başlandığı Haziran 2023'te yıllık enflasyon yüzde 38 idi. Bunca fedakarlığa rağmen bugün yıllık enflasyon, TÜİK rakamlarını baz aldığımızda bile yüzde 32 civarındadır. Gerçek olan tek şey, geminin artık daha hızlı su aldığıdır.

Enflasyon açısından bakıldığında, hem 2026 yılı için açıklanan yüzde 28,4'lük tahminin hem de 2027 yılı için açıklanan yüzde 21'lik tahminin gerçekçi olmadığı ortadadır. Yakın geçmişte de iktidarın tahminleri ile gerçekleşen enflasyon oranları arasında 3-4 kata varan farklara şahit olunduğu düşünüldüğünde, aynı senaryonun yeniden yaşanacağı anlaşılmaktadır. Orta Vadeli Program, başta emekçiler olmak üzere halkın refahını artıracak bir ekonomik büyüme de vadetmiyor. 2026 yılı başında yüzde 3,8 olarak hedeflenen büyümenin, yeni OVP'de yüzde 3,3'te kalacağı tahmin ediliyor. Bu yılın ikinci üç aylık döneminde yüzde 2,5'e kadar gerileyen, yılın ilk altı ayında ise yüzde 3,1'de kalan ekonomik büyümenin yıl genelinde yüzde 3'ün altında kalacağı da açıkça anlaşılmaktadır. Yüzde 3'lük, yüzde 4'lük büyüme oranları, geçmiş tecrübelerden de bildiğimiz üzere, ne halkın refahını artırmakta ne de sayıları 12 milyonu bulan gerçek işsizlere istihdam yaratmaktadır.

"EMEKÇİLER, HÜKÜMETİN HAYALİ BEKLENTİLERİNE GÖRE BELİRLENEN ÜCRETLERLE GEÇİNMEK ZORUNDA DEĞİL"

Ortada su götürmez bir hakikat vardır: Tutmayan enflasyon ve büyüme tahminlerinin bedelini kamu emekçileri her geçen gün daha fazla refah kaybıyla ödemektedir. Kamu emekçileri, yalnızca yüzdelik zamlar ve enflasyon farkı üzerinden belirlenen toplu sözleşme artışları nedeniyle sürekli refah kaybı yaşamaktadır. Dolayısıyla yeni dönemde yüzdelik zamları değil, paranın gerçek satın alma gücünü masaya yatırmak; ücret ve maaşları buna göre yeniden belirlemek gerekmektedir.

Kamu-İş olarak altını çiziyoruz: İktidarın iyimser 2027 yılı enflasyon tahmini bile yüzde 21 iken ve gerçek enflasyonun bunun çok daha üzerinde gerçekleşeceği ortadayken, kamu emekçilerine 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 zam yapılmasını öngören mevcut toplu sözleşme yeniden ele alınmalı ve ekonomik gerçeklere göre revize edilmelidir. Milyonlarca kamu emekçisi ve aileleri, hükümetin yanlış ekonomi politikalarının faturasını ödemek ve yine hükümetin hayali beklentilerine göre belirlenen ücretlerle geçinmek zorunda değildir! Ücretler hamasete göre değil, çarşı pazarın gerçekliğine göre belirlenmelidir."